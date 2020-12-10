Игровая консоль, купленная у мошенников, обошлась жительница Нового Уренгоя в 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1999 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшая нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже игровой консоли, которую решила приобрести. Связавшись с продавцом, чтобы уточнить детали, девушка согласилась оплатить полную стоимость покупки. Для этого ей пришло смс-сообщения со ссылой на специальный сайт, через который можно было перевести деньги.

Не заподозрив обмана, девушка заполнила данные банковской карты и указала код, пришедший на телефон. После с ее счета списались 104 тысячи рублей, а лжепродавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание за это - до пяти лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не переходить по ссылкам, отправленным незнакомцами, и совершать покупки в интернете только с проверенных сайтов.