На Ямале издали сборник о первом юбилее округа

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К 90-летию Ямала региональная служба по делам архивов подготовила сборник информационных материалов «И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю... Первый юбилей Ямало-Ненецкого национального округа».

Книга содержит архивные документы, материалы и сведения о праздновании 5-летия национального округа, а также о лыжном и легендарном оленном переходах-марафонах по маршруту Салехард-Омск.

Документы и материалы, опубликованные в сборнике, взяты из фондов Государственного архива Российской Федерации и Российского Государственного архива кино-фотодокументов, Государственного архива автономного округа и Музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского, а также библиотек и музеев Санкт-Петербурга, Салехарда и Лабытнанги.

Издание иллюстрировано фотодокументами и рисунками с изображением фрагментов жизни на Ямале, выполненными в 1933-1936 годах.

Отметим, что документальные материалы будут интересны широкому кругу читателей: архивистам и исследователям, историкам и краеведам, студентам и школьникам, а также всем увлеченным изучением истории Ямала.

С видеопрезентацией сборника можно ознакомиться здесь.