Из-за сбоя в программе жительница Ноябрьска расплатилась за чужие долги Фото: pixabay.com

Ноябрьская прокуратура организовала проверку по публикации сетевого издания «Телеканал «Ноябрьск 24», в котором говорилось о местной жительнице, расплатившейся за несуществующие долги.

Было установлено, что при формировании заявления о взыскании задолженности в программном комплексе АО «ЕРИЦ ЯНАО» произошел сбой, из-за чего был ошибочно указан лицевой счет собственницы жилого помещения по адресу: ул. Космонавтов, 26.

После чего состоялся суд, где было вынесено решение взыскать с гражданки задолженность за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму, превышающую 2,5 тысяч рублей. Далее с банковского счета женщины незаконно списались более 900 рублей.

В связи с этим прокурор города внес АО «ЕРИЦ ЯНАО» представление об устранении нарушений закона. После этого судебный приказ был отозван. Чтобы вернуть свои деньги, женщине необходимо обратиться с заявлением в акционерное общество.