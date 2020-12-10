Жители Салехарда погасили задолженности за ЖКХ на сумму более 11 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда проверила соблюдение законодательства при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Было установлено, что управляющие организации ООО «Стройжилсервис», ООО «Единая городская управляющая компания», ООО «Изумрудный город», ООО «Жилстандарт», ТСЖ «Наш Дом» и ТСЖ «Возрождение» не пытаются взыскать с должников плату за жилищно-коммунальные услуги. Общая задолженность за поставленные теплоэнергоресурсы составила более 11,1 миллиона рублей.

В связи с этим прокурор внес руководителям представления об устранении нарушений закона. После этого управляющие организации направили 1 240 претензий по взысканию задолженности, а также 235 заявлений о выдаче судебных приказов.

В настоящее время задолженность за поставленные ресурсы погашена в полном объеме, 13 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.