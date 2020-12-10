Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 декабря 2020 года увеличилось на 189 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 189 человек, с начала периода - 28 272.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 239 жителей, 54 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 17 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 280 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 58-летнего и 61-летнего мужчин из Ноябрьска.

Также напоминаем, что в понедельник, 7 декабря, в регионе зафиксировали два летальных исхода. Во вторник, 8 декабря, скончались трое. В среду, 9 декабря, погибших нет.

Кроме того, за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 867 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 174 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Пуровском районе - 24, Надымском районе - 23 и Ноябрьске - 22.

Далее идут: Муравленко - 20, Губкинский - 14 и Новый Уренгой - 13.

Замыкают список: Тазовский район - 12, Салехард и Лабытнанги - 11, Приуральский район - 10, Ямальский район - 7, Шурышкарский район - 5 и Красноселькупский район - 2.

Всего в регионе было проведено 6 368 тестов в 21 лаборатории.

Излечился от коронавируса 231 человек, за весь период - 20 040.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 27 927 человек с COVID-19, с начала периода - 2 569 126. Выздоровевших - 25 877, за весь период - 2 033 669. Умерших - 562, с начала периода - 45 280.