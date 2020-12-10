Медики Тарко-Салинской ЦРБ привились от коронавируса

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинскую ЦРБ поступили 80 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» от коронавируса. В первую очередь вакцину получают медицинские работники, ведь именно они, в силу своей профессии, чаще других сталкиваются с инфекцией.

-Вакцинация - мероприятие добровольное, поэтому прививаются только те наши коллеги, которые выразили свое согласие. Перед процедурой все они прошли тестирование на антитела к COVID-19 и получили соответствующее заключение терапевта об отсутствии противопоказаний, - рассказал главный врач ТЦРБ Максим Зинин.

Сама вакцинация будет проводиться в 2 этапа. На 21 день после введения первой дозы пациент получит второй компонент препарата. Всего на выработку иммунитета предусмотрено 42 дня. Согласно промежуточным результатам исследований, эффективность вакцины «Гам-КОВИД-Вак» превышает 95 процентов.

Вслед за медиками прививки сделают работники образования и социальной сферы Пуровского района, которые также входят в группу повышенного риска.