Житель Муравленко заплатит 100 тысяч рублей за покупки с чужой карты Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратился местный житель, у которого украли банковскую карту.

Злоумышленника установили в кратчайшее время. Им оказался знакомый потерпевшего, у которого был свободный доступ к его личным вещам. Воспользовавшись моментом, северянин похитил карту, оборудованную системой бесконтактных платежей, а затем начал совершать покупки. В итоге общая сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Первого декабря в законную силу вступил приговор муравленковского городского суда. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что похожее происшествие случилось и в Тарко-Сале прошлой весной. Заприметив на улице банковскую карту, местный житель поспешил снять 40 тысяч рублей, а затем избавился от находки. Злоумышленника удалось задержать, а деньги - вернуть владельцу.