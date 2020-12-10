На Ямале пройдет праздничный концерт в честь 90-летия региона

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Ямал отмечает свое 90-летие. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, праздник почувствует каждый житель северного региона.

Напоминаем, что подготовка к нему началась заранее. Так, во многих городах и селах тематика зимнего убранства улиц связана именно с годовщиной образования округа. На площадке перед Культурно-деловым центром Салехарда будет организована традиционная экспозиция из ледовых скульптур, посвященная празднику.

Также оригинальным подарком для посетителей МВК им. Шемановского станет выставочный проект о становлении и развитии стратегических проектов региона в нефтегазовой, агропромышленной, культурной и научной сферах деятельности «Тепло Ямальской Арктики». Кроме того, 10 и 11 декабря в Салехарде наградят выдающихся жителей Ямала.

В предстоящую пятницу, 11 декабря, в Культурно-деловом центре окружной столицы будет организован торжественный концерт ямальских артистов. В зал приглашены работники социальной сферы - преимущественно врачи, отличившиеся в борьбе с пандемией, педагоги, а также волонтеры и ямальцы, награждаемые государственными наградами. Рассадка предусмотрена с соблюдением социальной дистанции.

Все желающие смогут посмотреть концерт в прямом эфире на официальном сайте правительства ЯНАО, в средствах массовой информации региона и в социальных сетях.