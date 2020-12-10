Пуровчане заплатили 400 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя Фото: pixabay.com

В Пуровском районе регулярно проводятся профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений в сфере антиалкогольного законодательства.

Так, за прошедшие одиннадцать месяцев полиция привлекла к административной ответственности 47 лиц. Они оказались виновны в продаже алкогольной продукции после 22 часов и в дни проведения массовых мероприятий.

За нарушения данных правил наложены административные штрафы на сумму более 400 тысяч рублей.

Чтобы снизить уровень хулиганства, совершаемый гражданами под действием алкоголя, в районе принимаются меры административно-правовой профилактики.

В 2020 году к административной ответственности привлечено 1 062 лица, из них: 275 - за потребление (распитие) алкоголя в запрещенных местах; 662 - за появление в общественных местах в состоянии опьянения; 13 - за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет либо потребление (распитие) ими алкогольной продукции; 112 - за мелкое хулиганство.

Сотрудники полиции призывают местных жителей незамедлительно сообщать о фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в ОМВД России по Пуровскому району по телефонам: (349-97) 2-09-02, 02; для сотовой связи: 102, 112.