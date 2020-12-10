Владимир Путин и Дмитрий Артюхов поздравили ямальцев с 90-летием округа

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Президент России Владимир Путин поздравил ямальцев со знаменательной датой. Он отметил, что история Ямала - одна из ярких и героических страниц освоения труднодоступных районов Крайнего Севера и Западной Сибири, их уникальных природных ресурсов.

-Самоотверженным трудом и упорством многих поколений ваших предшественников - геологов, строителей, газовиков, нефтяников - здесь была создана надежная инфраструктура для разведки и добычи полезных ископаемых, возведены города и поселки, электростанции и дороги. Сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ обладает мощным производственным, технологическим и кадровым потенциалом, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны. В регионе успешно реализуются востребованные программы в сфере образования, поддержки материнства и детства, здравоохранения и культуры, экологии и туризма. И конечно, уделяется неустанное внимание проблемам сбережения самобытных традиций и обычаев живущих на этой древней земле коренных малочисленных народов. Желаю вам новых свершений и всего наилучшего, - говорится в поздравлении главы государства.

Обратился к жителям и губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он поблагодарил ветеранов и первооткрывателей нефтегазовых промыслов за веру в перспективы Ямала, добросовестный труд, умение не сдаваться перед лицом любых трудностей и делать невозможное - возможным.

-Что важно - наша суровая северная земля стала по-настоящему родной, сплотила в достижении целей, укрепила характер и сделала нас сильнее! Спасибо вам за славное прошлое, достойное настоящее и, убежден, светлое и большое будущее! Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы Ямал оставался территорией возможностей, регионом с высоким качеством жизни. Благодарю всех наших жителей за вклад в развитие округа, достижения и успехи, стремление принести пользу родной земле. Желаю всем благополучия и крепкого здоровья, - поздравил ямальцев губернатор.