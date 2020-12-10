В лаборатории Ноябрьского СПИД-центра сократились сроки выполнения анализов

Фото: Новоуренгойская ЦГБ в Instagram

В лаборатории Ноябрьского СПИД-центра установили новое оборудование: автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот, а также станция для выделения ДНК и РНК вирусов и бактерий из всех биологических жидкостей организма.

-Процесс максимально ускорился. За 2 часа один оператор может выделить 96 анализов. Учитывая, что в отдельные дни их количество превышает тысячу, новое оборудование - большое и своевременное подспорье, - рассказала заведующая СПИД-лабораторией Наталья Черемных.

Сегодня здесь работают 23 специалиста, при этом нагрузка на каждого из них превышает плановую в несколько раз. Переложить ее часть на машины, которые в отличие от людей не чувствуют усталости и не требуют отдыха - задача, успешно решенная департаментом здравоохранения Ямала.

-Оборудование приобретено департаментом здравоохранения в рамках программы по обновлению и модернизации материально-технической базы медицинских учреждений региона. Это самое крупное приобретение СПИД-лаборатории за последние 10 лет. Европейское качество гарантирует сроки выполнения анализов и высокий уровень медицинской услуги, - сообщил главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки обновление оборудования - более чем актуальный процесс. Иногда анализы требуют особой срочности. Речь идет о тяжелых пациентах, беременных, новорожденных и тех, кому требуется оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь результат готов в течение нескольких часов.

Специалисты СПИД-лаборатории уже прошли курс по обучению работе на новом оборудовании.