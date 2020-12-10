В Новом Уренгое накрыли домашнюю нарколабораторию

Фото: УРФО на транспорте

Транспортные полицейские Нового-Уренгоя пресекли незаконную деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Было установлено, что незаконной деятельностью занимались трое 26-летних жителей газовой столицы. Злоумышленники организовали производство наркотика в квартире, где проживали двое из подозреваемых.

В ходе обыска полицейские изъяли электронные весы, лабораторную посуду, стеклянные колбы, химические компоненты, измерительные приборы и упаковочные материалы - всего 50 предметов, а также 120 граммов наркотического средства, содержащего в своем составе «мефедрон» - особо опасное наркотическое вещество, изготовленное злоумышленниками для последующего сбыта.

Аналогичный наркотик, спрятанный в деревянной доске для игры в нарды, изъяли в квартире третьего подозреваемого. Его масса составила 2,89 грамма, что является крупным размером.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 228 УК РФ и пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе следствия стало известно, что производством наркотиков северяне занимались несколько месяцев. Готовые вещества они фасовали и сбывали наркозависимым жителям. В настоящее время одному из задержанных, уже судимому за подобное преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - подписки о невыезде и надлежащем поведении.