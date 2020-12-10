Жители Салехарда могут выиграть индивидуальный тур по выставке «Человек Севера»

Фото: depcul.yanao.ru

Посетители МВК имени И. С. Шемановского могут выиграть индивидуальный тур с дополненной реальностью по выставке «Человек Севера».

Для этого необходимо купить билет на любую экспозицию или мероприятие до 13 декабря. После сотрудники учреждения проведут лотерею, где и будет выбран победитель. Подробные условия участия можно уточнить на кассе музея.

Особенность тура с дополненной реальностью заключается в наличии игрового контента, который способствует наибольшему погружению в жизнь человека Севера. У посетителя появится возможность взаимодействовать с разными персонажами, погружающими его в минувшие исторические эпохи. Девять героев проекта: охотник, купец, воин, рыбак, оленевод, собирательница, хранительница очага, шаман и «оживший» артефакт, раскрывают тему, соответствующую своему образу.

-Цифровые технологию дают потрясающую возможность открыть для себя культуру и историю в совершенно новом качестве. С реализаций национального проекта началось широкое продвижение информационных технологий в музеях, школах искусств и библиотеках. Сегодня региональный музей представляет уже свой второй проект, где использованы технологии дополненной реальности. Первым таким проектом стала палеонтологическая выставка «Время мамонта», которая получила положительный отклик у посетителей, - отметил первый заместитель департамента культтуры Стас Чернавских.

На сегодняшний день у посетителя есть возможность, не снимая очки, пройти экскурсию сразу по двум выставкам: «Время мамонта» и «Человек Севера» - для этого нужно только переключить меню.