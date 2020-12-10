До конца года на Ямал поступят шесть компьютерных томографов

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На Ямале ожидают поставку шести новых компьютерных томографов. Новым оборудованием пополнятся Губкинская, Муравленковская и Лабытнангская городские больницы, Таркосалинская центральная районная больница, Ноябрьская центральная городская больница, а также Ноябрьский СПИД-Центр.

В первых четырех медучреждениях уже проводятся работы по подготовке помещений для установки томографов. Завершить их планируют до конца года.

По словам директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, новые аппараты позволят более оперативно и точно диагностировать у пациентов различные серьезные заболевания, в том числе пневмонию, вызванную коронавирусом.

Во время переоборудования кабинетов жителям будут выполнять обзорную рентгенографию грудной клетки, которая позволяет проводить широкий спектр диагностики с минимальной лучевой нагрузкой на организм. Отметим, что данное исследование также рекомендовано Минздравом РФ для исследования легких при COVID-19, как и компьютерная томография.

Напоминаем, что на данный момент в округе установлены 11 аппаратов КТ, три из них - в этом году. Их получили Салехардская окружная клиническая больница, Новоуренгойская центральная городская больница и Надымская центральная районная больница. С начала года в округе выполнено более 50 тысяч исследований КТ.

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