В Ямальском районе состоялся онлайн-фестиваль «Дыхание Арктики»

Фото: Дыхание Арктики, соцсеть ВКонтакте

В Ямальском районе состоялся третий фестиваль искусств и творчества «Дыхание Арктики», организованный компанией «Газпромнефть-Ямал» при поддержке местной администрации.

В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало рекордное количество конкурсантов - было подано 215 заявок в 12 номинациях. Участниками стали почти 350 жителей сел Новый Порт и Мыс Каменный, самому юному из них - 4 года, а самому взрослому - 69 лет. Отметим, что впервые фестиваль объединил жителей сел в 2018 году.

Конкурсанты демонстрировали танец «Парижский вальс», необычный флешмоб «Карантин», более 50 фотографий с видами Ямала и почти столько же - в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Приглашенные артисты и преподаватели провели мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству, танцам, фокусам и битбоксу, а также онлайн-консультации по постановке номеров. Для воспитанников сельских школ-интернатов прошли творческие мастерские.

-Благодаря проекту у жителей заполярных сел появляется возможность проявить свои умения, овладеть новыми креативными навыками, что особенно важно в современных реалиях, - отметила заместитель главы Ямальского района Галина Матвеева.

Все участники и победители получили дипломы и памятные призы от «Газпромнефть-Ямала».