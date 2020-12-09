На губкинской «Тропе здоровья» открылся пункт проката

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском начал работу пункт проката, расположенный на «Тропе здоровья». В теплом павильоне можно выбрать подходящий по размеру лыжный инвентарь, с комфортом переобуться и отправиться покорять снежные километры. Трасса уже накатана и освещена.

-По поводу пункта проката было много обращении от жителеи . Раньше он был только на лыжнои базе за городом, куда многим удавалось выбраться лишь по выходным. Теперь все гораздо комфортнее: освещенная трасса и теплыи пункт со всем необходимым есть и в городе, -рассказал Андрей Гаранин.

Напоминаем, что «Тропа здоровья» находится в парке «Юбилейный». Идея ее создания принадлежит местным ветеранам, а инициатором проекта стал труженик тыла и большой любитель лыж Виктор Синицын.

Здесь есть перепад высот и крутые повороты, соответствующие спортивным нормам. Кроме того, трасса имеет круглосуточное освещение, поэтому покататься можно в любое удобное время.