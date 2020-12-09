У жителей Коротчаево появилась возможность записаться на онлайн прием к врачу

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Врачи Новоуренгойской ЦГБ провели первые консультации с помощью телемедицины - осмотрели детей из Коротчаево. Таким образом медики решают проблему отсутствия узких специалистов в отдаленном районе. Теперь маленьким пациентам и их родителям не надо ехать в Новый Уренгой, что значительно экономит время и деньги. Большинство вопросов можно решить на месте.

-Подготовка к дистанционной работе с Коротчаево велась давно. Первая консультация показала, что опыт полезный, востребованный жителями этого отдаленного района. Есть много обращений, которые не требуют очного приема врача-педиатра, вполне достаточно онлайн-консультации, - рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Новоуренгойской ЦГБ Ирина Сердешнова.

Сейчас в планах больницы - расширение перечня медицинских услуг. В ближайшее время на связь с Коротчаево выйдут специалисты женской консультации. Такой формат взаимодействия будет применен в случаях, когда осмотр врача не нужен, достаточно результатов последних обследований и общения с пациентом в режиме видеосвязи.

После первой видеоконсультации от коротчаевцев сразу стали поступать обращения с просьбой записать их на онлайн прием.

-В этом году ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в работу медицинских организаций, поэтому было принято решение, что телемедицинские консультации будут внедряться повсеместно, это позволит обеспечить на постоянной основе проведение плановых консультаций узких специалистов без посещения поликлиник, тем самым минимизируются риски заражения, - прокомментировал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.