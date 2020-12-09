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Жительница Лабытнанг перевела деньги за кухонный гарнитур мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Лабытнанг перевела деньги за кухонный гарнитур мошенникам

Жительница Лабытнанг перевела деньги за кухонный гарнитур мошенникам

Фото: pixabay.com

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1979 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 30 ноября женщина нашла на одном из сайтов объявление о продаже кухонного гарнитура в Тюмени. Связавшись с продавцом чтобы обсудить покупку, она согласилась внести предоплату в 8 тысяч рублей. После того, как северянка перевела деньги, злоумышленник перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

Отметим, что потерпевшая прекрасно знала о фактах мошенничества в интернете, но в случае с собой не смогла распознать мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Полицейские города Лабытнанги предупреждают граждан: будьте внимательны при совершении покупок на сайтах объявлений, не спешите оплачивать стоимость товара, не убедившись в надежности продавца.

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