Салехардские школьники участвуют в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде ребята из пяти школ и двух учреждений дополнительного образования принимают участие в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Демонстрировать свое мастерство будут 30 учеников в шести компетенциях: сетевое и системное администрирование, медицинский и социальный уход, веб-дизайн и разработка, физическая культура, спорт и фитнес, лабораторный медицинский анализ и ветеринария по направлению «Юниоры».

-Чемпионат «Молодые профессионалы» - это площадка, где ямальцы демонстрируют наилучшие результаты своей профессиональной деятельности. Чем выше мастерство, тем более качественных специалистов получит экономика региона и страны, - рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Соревнование проходит в колледжах округа на восьми площадках. Для участников из Салехарда - в Ямальском многопрофильном колледже и в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме.

Всего в чемпионате заявлены 350 студентов, школьников и представителей возрастной категории 50+ в 42-х компетенциях. Их будут оценивать более 350 экспертов.

Отметим, что VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» продлится до 20 декабря. Победители представят Ямал в отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата, который пройдет в 2021 году в Уфе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Салехардский комбинат принимает Международный конкурс WorldSkills Russia. Участники борются за победу в компетенции «Обработка водных биоресурсов» (подробнее)