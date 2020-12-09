В Новом Уренгое продолжается прием заявок на лучшее новогоднее оформление

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города

В Новом Уренгое продолжается прием заявок от горожан и предприятий на творческий конкурс .

Участникам предлагают оформить к новому году окна квартиры, подъезд или двор жилого дома, прилагающую территорию организации или бюджетных учреждений, а также оконные витрины предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Использовать можно натуральные изделия, современные материалы или светодиодные украшения - полет фантазии не ограничивается, приветствуются любые идеи.

Заявки, фото или видео принимаются до 12 декабря по электронной почте: ut.dgh@nur.yanao.ru, телефон для справок : 22-17-21.

С 15 по 25 декабря жюри начнут осматривать объекты. В первую очередь будут проверять соответствие оформления новогодней тематике, цветовое сочетание и гармонию красок, творческий и креативный подход, а также аккуратность и общее впечатление.

Для предприятий и организаций установлено дополнительное требование - надлежащее санитарное состояние прилегающей территории. Наличие елки, скульптур из снега, горки и новогодних украшений приветствуется.

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