«Дед Мороз в маске»: на Ямале разрешили провести новогодние утренники для детей

На Ямале разрешили провести новогодние утренники для детей Фото: pixabay.com

Власти Ямала решили не оставлять маленьких северян без новогодних утренников, которые традиционно организуют во всех школах и детских садах. Однако из-за пандемии коронавируса праздники пройдут с некоторыми ограничениями. Об этом говорится в изменении к постановлению губернатора, опубликованному на официальном сайте правительства.

В документе сообщается, что мероприятия можно организовывать в помещениях образовательных организаций (например, в спортивных, актовых или музыкальных залах), но только составом одного класса или группы. Также в одном помещении может быть не более 30 человек. Для взрослых обязательно использование масок. Присутствие родителей и других приглашенных гостей не допускается.

Однако эти условия все же не отменяют встречу ямальских ребят с Дедом Морозом. В образовательных учреждениях заверили, что главный герой новогодних елок будет организован силами самих сотрудников детсадов и школ. Волшебный персонаж, подчиняясь правилам Роспотребнадзора, также должен быть в маске.