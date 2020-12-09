Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 декабря 2020 года увеличилось на 192 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 192 человек, с начала периода - 28 083.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 262 жителя, 54 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 18 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 278 человек.

Также напоминаем, что в понедельник, 7 декабря, в регионе зафиксировали два летальных исхода. В среду, 8 декабря, - 3 смерти.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 852 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 184 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском и Пуровском районах - 26; Губкинском - 23; Ноябрьске и Муравленко - 19.

Далее идут: Ямальский район - 17; Новый Уренгой - 13 и Салехард - 11.

Замыкают список: Лабытнанги, Тазовский и Шурышкарский районы - 8; Приуральский и Красноселькупский районы - 3.

Всего в регионе было проведено 6 609 тестов в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 234 человека, за весь период - 19 809.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 190 человек с COVID-19, с начала периода - 2 541 199. Выздоровевших - 26 266, за весь период - 2 007 792. Умерших - 559, с начала периода - 44 718.