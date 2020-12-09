Чаще всего ямальцы жалуются на неухоженные дворы и уличное освещение

Фото: www.yanao.ru

За первую неделю работы платформы обратной связи (ПОС) ямальцы направили более 130 жалоб и вопросов в государственные структуры. Напоминаем, что сделать это можно через специальное мобильное приложение «Госуслуги.ПОС» или на сайтах исполнительных и муниципальных органов власти.

Лидируют по количеству обращений Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск. Большинство поступивших жалоб связано с благоустройством дворов, также ямальцев беспокоят проблемы с уличным освещением, уборкой снега и содержанием канализационных люков.

На втором месте - проблемы с обслуживанием многоквартирных домов: неполадки с отоплением и отсутствие ремонта в подъездах. Также ямальцы недовольны состоянием автодорог, ошибками в начислении платы за ЖКУ и перебоями с водоснабжением.

Все обращения находятся в работе у ответственных исполнителей, разрешить ситуацию должны не позже 30 дней с момента обращения.

Всю работу координирует окружной Центр управления регионом (ЦУР).