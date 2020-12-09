До конца года в Пуровском районе отловят 150 бездомных собак

Фото: Пуровский район, соцсеть ВКонтакте

В Пуровском районе продолжают решать проблему с бродячими собаками. До конца года в Тарко-Сале и других поселениях планируют отловить более 150 бездомных животных. Подрядная организация, которая этим займется, уже определена.

Собак доставят в приют для временного содержания, где их стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Там они пробудут до 30 дней. Если не удастся найти новых хозяев, то животных, которые не проявляют агрессии, отпустят в естественную среду обитания.

Напоминаем, что в учреждении находятся 150 вольеров для собак и 30 клеток для кошек. Также внутри здания размещены комната для приготовления пищи, приемное отделение, изолятор для больных животных и другие специализированные помещения.

В первом квартале 2021 года власти собираются заключить контракт с подрядной организацией на отлов 432 бродячих собак. Это связано с большим количеством обращений от пуровчан.

Оставить заявки на отлов собак можно по телефонам департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения: 8-34997-2-23-10; 8-34997-2-32-05 либо по телефону единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) 112 круглосуточно.