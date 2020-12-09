Ямальцам рассказали о последствиях частых КТ-исследований

Фото: Ноябрьская ЦГБ, соцсеть ВКонтакте

Специалисты Ноябрьской ЦГБ предупредили ямальцев о вредных последствиях частых КТ-исследований.

-Пандемия приучила северян насторожено относиться к своему здоровью. Из-за любого изменения, включая развитие ОРВ, люди бегут сдавать тест на короновирус и делать КТ органов грудной клетки. Некоторые готовы исследовать легкие ежедневно, далеко не всегда руководствуюсь показаниями врачей, - рассказали в больнице.

Необходимо помнить, что во время компьютерной томографии пациент получает дозу от 3 до 5 единиц, то время как обычный рентген облучает на 0,04 единицы.

Повышенная доза излучения может спровоцировать онкологические заболевания, включая рак, поражение отдельных органов, нарушение в работе иммунной системы и делении клеток. Это, в свою очередь, замедляет большое количество защитных механизмов, призванных оберегать тело человека.

Вот почему злоупотреблять с этой диагностикой нельзя. Напоминаем, что проводить КТ нужно только строго по показаниям врача, даже после выздоровления.