«Черномор и хрустальный дворец»: в Губкинском завершается строительство ледовых городков

Фото: администрация Губкинского, соцсеть ВКонтакте

В Губкинском царит предновогоднее настроение! Зимнюю сказку создают сразу на трех ледовых городках в 1-м, 7-м и 14-м микрорайонах - строители вышли на завершающий этап.

-Этот год выдался непростым. Уверен, что праздничное настроение, которое мы создаем, хоть немного компенсирует те неудобства, которая доставила пандемия, - сообщил Андрей Гаранин.

Также он рассказал, что над концепцией украшения пришлось попотеть - нужно было сделать что-то принципиально новое, чего жители еще не видели. Чего только стоит почти 8-метровая скульптура Черномора в 1-м микрорайоне - самая высокая в этом году. Там же обосновалась и снежная избушка на курьих ножках.

-Планируем сдать 10 декабря - идем по графику. Есть такая профессиональная пословица: городки за ночь строятся. Если видим, что какую-то работу сегодня не успеваем, остаемся до ночи или даже в ночь работаем. А еще для скорости лед завозим именно по ночам, чтобы днем работа не стояла, - рассказал директор фирмы-подрядчика Александр Бондаренко.

Фото: администрация Губкинского, соцсеть ВКонтакте

В 14-м микрорайоне городок строят впервые. Елка, которую здесь установят - будет абсолютно новая, причем украсят ее не привычными шарами и гирляндами, а яркими светящимися бантами.

Новинка прошлого года - звездное небо на центральной площади - очень понравилось всем жителям, поэтому его решили сделать и на городке в 14-м. Здесь же расположится часть закупленных в этом году новых арт-объектов: 8 больших светящихся елочных игрушек и 4-метровая фигура в виде подарка.

В 7-м микрорайоне на площади у ДК «Олимп» вырос ледовый дворец царя Гвидона. Рядом из моря выходят 33 богатыря, в хрустальном домике грызет орешки белочка, а по волнам бежит ладья под парусами.

Отметим, что радовать горожан будут не только эти площади. В этом году благодаря средствам, выделенным округом, город закупил новые арт-объекты и иллюминацию - красивых мест в Губкинском будет больше, чем прошлой зимой.