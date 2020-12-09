В Новом Уренгое пьяный ремонтник угнал машину со станции техобслуживания Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1974 года рождения, у которой угнали автомобиль.

Было установлено, что женщина оставила машину и ключи от нее на станции техобслуживания. Мастер, который чинил транспорт, сразу заприметил автомобиль. Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил на нем покататься, но не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. Осознав случившееся, он поспешил скрыться.

Угонщика удалось задержать в ближайшее время. Раньше у него не было проблем с законом.

По данном факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». На данный момент расследование завершено, а все материалы направлены в суд для вынесения приговора.

Обвиняемому грозит пять лет лишения свободы.

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