Пуровская полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней давности Фото: pixabay.com

Полиция Пуровского района задержала мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления, произошедшего в августе 2013 года.

Тогда в районную полицию обратилась 21-летняя жительница Самбурга. Девушка сообщила, что ее 41-летний сожитель ушел из дома и не вернулся. В результате поисков тело пропавшего обнаружили в июне 2014 года в притоке реки Пур.

Также было установлено, что накануне исчезновения между погибшим и его односельчанином произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил своего оппонента кулаком. Не удержав равновесие, мужчина упал и, ударившись головой о кирпич, скончался. Чтобы скрыть случившееся, преступник позвал своего знакомого, после чего они вынесли труп к берегу реки, где его и оставили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1980 года рождения, уже имевший несколько судимостей. Позже он сознался в содеянном. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».