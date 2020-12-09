В Салехарде зажглась главная новогодняя елка

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде состоялось открытие ледового городка и зажжение новогодних огней на главной елке ямальской столицы. Чтобы шоу оказалось ярким и запоминающимся, артисты Центра культуры и спорта «Геолог» подготовили специальную программу.

Как отметил глава города, это еще и символичный подарок ко дню округа.

-Ледовый городок посвящен 90-летию нашего округа. Мы долго работали над его дизайном. Уверен, что и взрослые, и дети оценят наши идеи. Мы постарались предусмотреть интересы всех горожан. По-моему, получилось очень здорово, - сказал Алексей Титовский.

На площади у «Геолога» самая большая горка выполнена в виде Мамонта, горка поменьше - это белый медведь. Не забыли и про самых маленьких горожан - для них горка сделана в сказочном стиле.

Фото: www.salekhard.org

Также все желающие смогут подняться на самый настоящий ледокол «ЯМАЛ», побродить в стилизованном лабиринте «Полярный круг» и сфотографироваться возле герба ЯНАО.

Все элементы ледового комплекса оснащены внутренней и внешней подсветкой, которая подчеркивает уникальные декоративные свойства льда в темное время суток, а также служит ярким атрибутом для создания праздничной атмосферы.

Трудились над ледовым комплексом скульпторы из Перми.

Напоминаем, что в городе открылась и другая новогодняя площадка - у «Поляриса». В ближайшее время для горожан откроют еще одну - на улице Чкалова.