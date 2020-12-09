В губкинской школе №5 уроки проходят на инновационном оборудовании

Фото: личная страница Андрея Гаранина в Instagram

Глава Губкинского Андрей Гаранин и депутат Заксобрания Виктор Казарин побывали в школе №5 - самой новой и современной во всем городе.

Здесь созданы все условия для разностороннего развития детей . Реализован федеральный проект «Точка роста», открыты «Технопарк» и телестудия. Уроки проходят на инновационном оборудовании.

-Мы понимаем, что детям необходимо самое лучшее. Сейчас настолько все технологично, новое оборудование. Мы постоянно даем ребятам новые возможности для развития, хотим, чтобы они раскрывали свои таланты во всевозможных направлениях. Считаю, что это важно. Необходимо поддерживать и продолжать этот тренд, потому что наше будущее - это наши дети, - рассказал Андрей Гаранин.

Также, по его словам, юные губкинцы ходят в школу с удовольствием - это очень важно для успешной учебы. Не отстают от них и педагоги, которые любят свою работу и открывают перед учениками большие возможности.

-Мы всегда с радостью поддерживаем интересные проекты школы, чтобы ребята радовали новыми достижениями, - добавил глава города.