В Лабытнанги двум молодым педагогам вручили ключи от служебного жилья

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

В Лабытнаги два молодых педагога получили ключи от служебных квартир. Напоминаем, что оказание жилищной поддержки - важное условие регионального проекта «Новый учитель Ямала», инициированного губернатором Дмитрием Артюховым.

Молодые преподаватели Елена Андреева и Вячеслав Богачев участвовали в проекте, успешно прошли испытания и теперь являются грантополучателями. На средства субсидий они планируют внедрять в Семи лиственницах образовательные проекты.

Елена Андреева - учитель математики школы №1. Ее проект посвящен формированию основ математической грамотности у ребят 5-6 классов.

А Владислав Богачев - молодой педагог из школы №3 - планирует повышать финансовую грамотность школьников и взрослых.

-Надеюсь, решение жилищных вопросов вдохновит наших педагогов-новаторов и позволит уверенно смотреть в будущее. Успехов в реализации проектов, уюта в новом доме и благополучия, - пожелала глава Лабытнанги Марина Трескова.