Погода на Ямале на 9 декабря: потепление и снег

Погода на Ямале на 9 декабря
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В среду, 9 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -3, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -20. Ветер 3-4 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -24. Ветер 7-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -29. Ветер 8-11 м/с.
Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -9, ночью -26. Ветер 4-6 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, вечером - снег. Днем -25, ночью -11. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -15. Ветер 9-13 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.