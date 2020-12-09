Погода на Ямале на 9 декабря: потепление и снег

Погода на Ямале на 9 декабря Фото: pixabay.com

В среду, 9 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -3, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -20. Ветер 3-4 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -24. Ветер 7-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -29. Ветер 8-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -9, ночью -26. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - снег. Днем -25, ночью -11. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -15. Ветер 9-13 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.