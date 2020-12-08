В Новом Уренгое преобразится Парк Дружбы

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое подвели итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2020 год, а также утвердили планы на будущее. Занимались этим члены общественной комиссии по контроля за исполнением муниципальной программы «Благоустройство и развитие транспортного комплекса г. Новый Уренгой».

За прошедшие 11 месяцев было благоустроено 13 общественных территорий. Работы на большинстве объектов уже завершены, также принято положительное решение по их приемке.

Что касается 2021 года, то в городе преобразятся 6 детских и спортивных площадок. Продолжатся работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Интернациональной (II этап), также концептуально преобразится и Парк Дружбы.

Кроме того, члены общественной комиссии единогласно приняли решение включить в перечень объектов многофункциональные площадки в районах Коротчаево и Лимбяяха, проекты будут реализованы в 2021-2023 годах. С инициативой об этом обратились жители районов.