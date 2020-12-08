Коллективы ямальских больниц пополнили более 230 медработников

Штат ямальских больниц пополнили более 230 медработников Фото: pixabay.com

За прошедший год в медицинских учреждениях Ямала приняли на работу 236 врачей. Больницы пополнили специалисты общей практики, педиатр, терапевт, хирург, невролог, инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, стоматолог и врач ультразвуковой диагностики.

Светлана Боричева - врач-рентгенолог. В Новом Уренгое она работает с августа этого года. Коллектив принял молодого врача радушно, тем более, что доктора такой специализации сейчас жизненно необходимы.

Одним из стимулов работы в газовой столице для Светланы стала поддержка врачей на окружном уровне. В частности, отмена накопительного принципа начисления северных надбавок. Максимальные 80% работники бюджетной сферы получают теперь с первого дня работы в округе.

-Больница уже ощутила пользу принятого губернатором решения. Мы сумели закрыть многие направления оказания услуг: в Новом Уренгое теперь есть детский кардиолог, врачи-рентгенологи, в которых также была потребность, есть квалифицированный средний медперсонал. Ситуация изменилась к лучшему в считанные месяцы, - прокомментировал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Отметим, что в 2020 году в разные отделения медицинского учреждения трудоустроены 32 молодых специалиста.

Напоминаем, что в округе действуют программы поддержки для привлечения врачей в медицинские организации - это «Земский врач» и «Врачи, нужные Ямалу». Молодые специалисты получают единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячную выплату в 8 тысяч рублей.

Кроме того, с этого года работники здравоохранения первичного звена и скорой помощи получают служебные квартиры, которые они смогут оформить в собственность спустя 10 лет рабочего стажа - в них переехали уже 75 семей.