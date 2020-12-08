Ход строительства полигона ТБО в Тазовском районе обсудили на Ямале

Фото: личная страница Василия Паршакова в Instagram

Заместитель гендиректора АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк принял участие в совещании, на котором обсудили вопросы строительства полигона утилизации твердых бытовых отходов в Тазовском районе ЯНАО.

На совещании под руководством главы Тазовского района Василия Паршакова, в котором также участвовали директор департамента имущественных отношений правительства ЯНАО Сергей Черняев и директор АО «Корпорация Развития» Анатолий Незнаев, представители подрядной организации презентовали «дорожную карту» реализации проекта.

Срок эксплуатации полигона утилизации ТБО составляет 30 лет, площадка сможет принимать ежегодно до 46 тыс. куб. метров мусора. Кроме того, услуги полигона будут востребованы подразделениями Уренгойского и Ноябрьского УМН АО «Транснефть – Сибирь», а также другими предприятиями ТЭК.

Глава Тазовского района отметил, что реализация этого проекта позволит обеспечить потребности в утилизации отходов п. Тазовский, с. Газ-Сале и других населенных пунктов.

-Это новый шаг в обеспечении экологической безопасности Тазовского района – наличие современного полигона для утилизации ТБО. Во многом это стало возможным благодаря содействию АО «Транснефть – Сибирь». Также при участии ПАО «Транснефть» мы практически завершили строительство еще одного важного для района объекта – рыбоводного завода, – подчеркнул Василий Паршаков.

Согласно проекту, предполагается строительство сортировочного, мусоросжигающего оборудования, а также цеха обезвреживания ртутьсодержащих отходов. Сейчас рабочие обустраивают дорогу к месту строительства полигона. По плану объект будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.

Напомним, экологический проект реализуется за счет средств, предусмотренных шестисторонним соглашением о взаимодействии между ПАО «Транснефть», полномочным представителем президента РФ в УФО, правительствами Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, а также АО «Корпорация Развития», подписанным в 2010 году в рамках строительства магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе».