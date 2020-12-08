Салехардский комбинат принимает Международный конкурс WorldSkills Russia

Фото: www.yanao.ru

На базе Салехардского комбината состоялась практическая часть Международного конкурса WorldSkills Russia в профессиональной компетенции «Обработка водных биоресурсов». В роли экспертов выступили мастера производства.

В конкурсе принимают участие студенты Ямальского полярного агроэкономического техникума, главное условие - их возраст не должен превышать 22 лет. Ребят, желающих принять участие, оказалось так много, что лучших выбирали путем жеребьевки.

Мероприятие проводится два дня, в первый - открытие и проведение модулей «Производство охлажденной и мороженой продукции» и «Производство соленой, маринованной продукции и пресервов». Во второй - «Производство продукции холодного и горячего копчения» и «Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции».

-Для нас большая часть, что первый на Ямале международный конкурс WorldSkills Russia в профессиональной компетенции «Обработка водных биоресурсов» проводится на Салехардском комбинате. За студентами техникума, которые учатся на этом отделении, мы наблюдаем с момента их поступления, два раза в год они проходят производственную практику. Лучших выпускников мы приглашаем к нам на работу, - рассказала лаборант химического анализа ООО «Салехардский комбинат» и эксперт конкурса Светлана Попова.

Победителя объявят 11 декабря на торжественной церемонии закрытия, он будет представлять Ямал на всероссийском этапе.