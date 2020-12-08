Новоуренгоец отправился в колонию за пьяную езду Фото: pixabay.com

Новоуренгойский суд вынес приговор в адрес местного жителя 1982 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. а ч.2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Было установлено, что 21 мая мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и поехал в сторону аэропорта. При этом он сильно превысил скорость, из-за чего наехал на препятствие. Вместе с ним в машине находился его приятель 1983 года рождения, который серьезно пострадал при столкновении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 37-летний мужчина получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В итоге виновник получил три года колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев.

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