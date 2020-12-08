Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В поликлинике Тарко-салинской ЦРБ завершается капитальный ремонт. Рабочим осталось доделать первый этажа с учетом его адаптации для мало-мобильных граждан: расширить входы и выходы, оборудовать здание поручнями и организовать специальный туалет. Отметим, что слева от основного входа установлен подъемник для инвалидов-колясочников.

На днях подрядчик уже сдал в эксплуатацию правую часть первого этажа здания. Сюда временно переместилась регистратура, в своем кабинете ведет прием врач-травматолог, полноценно по графику заработали кабинеты флюорографии и рентгена. К слову, здесь возобновлены плановые исследования молочных желез. Маммография проводится строго по времени и направлению врача.

Отметим, что рентгенографические исследования пациентам с COVID-19 проводятся на другом аппарате, расположенном в здании стационара - для этого предусмотрен отдельный вход.

В связи с ремонтом процедурный кабинет временно расположен на 2 этаже поликлиники, на территории Диагностического отделения под номером 218.

Все интересующие вопросы можно задать сотрудникам регистратуры: 2-15-16, 6-30-63.