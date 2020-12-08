Победителей конкурса #ЯмалИриДарит объявят 8 декабря

Фото: личная страница Ямала Ири в Instagram

Самый главный волшебник северного региона Ямал Ири объявил о завершении объявленного им конкурса.

-Ох, и много же поздравлений я получил! Порадовали вы дедушку Ямал Ири! Сколько стихов, танцев, песен и даже целых представлений вы записали на видео! Очень мне приятно было их получать, но все же конкурс #ямалиридарит заканчивается, - рассказал местный Дед Мороз.

Напоминаем, что вчера был последний день, когда принимались заявки на участие. Сейчас помощники волшебника и он сам приступают к важной задаче - еще раз очень внимательно пересмотреть все видеопоздравления. По итогу будет составлен большой список и опубликованы имена победителей.

-Если вас в нем не окажется, то шибко не расстраивайтесь, у меня припасено еще много конкурсов и отличных подарков, хватит всем! Уже вечером выложу список с именами всех финалистов конкурса #ямалиридарит! - сообщил волшебник.

Также он обещал поделиться интересными новостями, которые являются большой тайной.