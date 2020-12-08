В Лабытнанги пройдут занятия по долговременному уходу за больными людьми

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Лабытнангская Региональная общественная организация «Маяк» стала местом встречи сотрудников организации соцобслуживания из 13 муниципалитетов. С 8 по 11 декабря они будут обучаться практике долговременного ухода за пожилыми, инвалидами и тяжелобольными гражданами, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут обойтись без посторонней помощи.

Отметим, что весной «Маяк» получил грант из окружного бюджета на 500 тысяч рублей. Деньги пошли на создание в 2020-2021 годах школы родственного ухода. В ее основе - обучение специалистов и приобретение технических средств реабилитации.

Опытом своего региона в этом направлении поделится директор учебно-методического центра развития социального обслуживания в Иркутской области Светлана Клецкина. В программе - обзорные лекции, деловые игры и самостоятельная работа слушателей.

-Мы благодарны региональной общественной организации «Маяк» за сотрудничество при внедрении модели долговременного ухода. Сейчас Ямал не входит в пилотные регионы по реализации данной системы, но с 2022 года эта практика будет применена уже на всей территории России. И у нас есть только год, чтобы перестроить свою модель работы, - рассказала директор Центра социального обслуживания в Лабытнанги Елена Лыкина.

Благодаря системе долговременного ухода пожилые люди и инвалиды будут получать качественный уход в виде социальных услуг и медицинской помощи.