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На Ямале стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ - 2021. Подать его можно до 1 февраля включительно.

Выпускники школ текущего года подают заявление по месту учебы, а прошлых лет - в местах регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные в каждом муниципалитете. Тоже самое относится и к обучающимся СПО.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить следующе документы: копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления также должны предъявить оригиналы документов об образовании или заверенные копии документов.

В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Выбор должен быть основан на перечне вступительных испытаний в вуз по каждой специальности. Для его изменения необходимы веские основания (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Все вопросы можно задать по телефонам региональной «горячей линии»: 8(34922) 4-07-31, 4-17-54.

Подробная информация и формы документов находятся на официальном сайте департамента.