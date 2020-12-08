«Снежная сказка Надымской земли»: в районе стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

Жители Надымского района продолжают готовиться к Новому году - любимому празднику детей и взрослых. Больше всех в этом преуспели участники конкурса «Снежная сказка Надымской земли».

В ее рамках на территории детских садов, школ, организаций и учреждений появляются снежные скульптуры сказочных героев, символ наступающего года - бычок и горки. А яркая иллюминация и украшенные елки создают праздничную атмосферу жителям и гостям всего района.

Желающие еще могут принять участие в одной из номинаций:

-«Лучшее новогоднее оформление и благоустройство дворовых территорий»;

-«Лучшее новогоднее оформление зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий»;

-«Лучшее новогоднее оформление витрин, торговых залов и территорий организаций торговли, бытового обслуживания и общественного питания».

Заявки принимаются в управлении социальной и семейной политики администрации Надымского района в электронном виде на e-mail: ssp@nadym.yanao.ru, телефон: 544-203.

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