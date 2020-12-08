Жительница Уренгоя может отправиться в тюрьму за поддельные права Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района поступил звонок от начальника регистрационно-экзаменационного отделения. По его словам, в подразделение обратилась жительница поселка Уренгой для замены водительского удостоверения в связи с истечением срока действия. При проверке по базам учета стало известно, что данные права выдавались на имя другого гражданина, а сам бланк документа имеет признаки подделки.

В ходе допроса женщина призналась, что водительское удостоверение купила по объявлению в интернете у неизвестного лица за 30 тысяч рублей.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ «Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». Наказание за это - лишение свободы до одного года.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для вынесения приговора.

Напоминаем, что в подобном преступлении был замешан и житель Салехарда. Мужчина купил поддельные прав в Московском Метрополитене за 10 тысяч рублей.