В ямальских больницах пациентов с COVID-19 будут исследовать на тромбоз

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В лабораториях салехардской, ноябрьской, новоуренгойской и надымской больниц появилось оборудование для оценки свертывающей системы крови.

Результаты исследований, полученные с помощью анализаторов тромбодинамики, будут использоваться при назначении лечения больным коронавирусом, а также у пациентов с высоким риском развития тромбозов.

-Как известно, коронавирус связан с высоким риском развития тромбозов - это формирование внутри сосудов сгустков крови, препятствующих свободному кровотоку. Данный вид лабораторной диагностики будет использоваться для оценки состояния крови и профилактики тромбозов у пациентов с COVID-19. Сегодня это особенно важно для людей, находящихся в отделениях реанимации, - рассказала главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Людмила Бикбулатова.

Напоминаем, что при поддержке Дмитрия Артюхова на Ямале реализуется пилотный проект по внедрению теста оценки состояния свертывающей системы крови. Он позволяет провести диагностику и выявить нарушения, оценить риск развития тромбозов и кровотечений.

-Подобные анализаторы впервые появились в лабораториях округа. Оборудование уже установлено, первые тестовые исследования уже проводятся. Анализ специфический, но все более востребованный с учетом современных методов лечения, - сообщил глава окружного департамента Сергей Новиков.