Решив получить предоплату за гараж, салехардец перевел мошенникам более ста тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратился 54-летний местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевший разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже своего гаража. Позже с ним связалась потенциальная покупательница, однако на данный момент женщина находилась не в городе. Тогда мужчина предложил ей внести предоплату в размере 100 тысяч рублей, на что получил согласие.

Далее злоумышленница сообщила, что не имеет каких-либо карт, поэтому оформить перевод она сможет только в отделении банка через оператора. Для этого мужчине нужно пройти к ближайшему банкомату. Оказавшись на месте, заявителю позвонила некая женщина, представившаяся сотрудницей банка. По ее указанию мужчина якобы осуществил снятие, а затем перевел свои деньги на указанные номера телефонов. После чего он направился в другой банкомат и продолжил совершать те же действия.

Увидев происходящее, к мужчине обратились очевидцы и предупредили его о мошенниках, после этого он прекратил разговор.

В результате салехардец лишился более ста тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».