На трассе Сургут-Салехард легковушка столкнулась с автогрейдером

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых один человек погиб.

Трагическая авария случилась 7 декабря на 873 километре автодороги Сургут - Салехард.

Около 7:40 автомобиль «Мицубиши» вылетел на встречную полосу, где столкновение с автогрейдером. В результате происшествия водитель легковушки погиб. Причиной ДТП стали сложные погодные условия, а также превышение скорости.

Также напоминаем, что еще одно столкновение с тяжелой техникой случилось в Новом Уренгое в ночь на 23 ноября. Тогда водитель наехал на снежный вал, из-за чего машина резко опрокинулась и, оказавшись на встречной полосе, врезалась в автогрейдер, убиравший снег. Мужчина скончался на месте происшествия.

С начала 2020 года на региональных трассах произошло 4 424 ДТП, в которых 45 человек погибли и 425 получили травмы, в их числе 35 детей.