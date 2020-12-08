В Губкинском открылась новая спортплощадка для сдачи норм ГТО

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В Губкинском состоялось открытие уличной спортплощадки в рамках проекта «ГТО Двор». Его реализует фонд «Успех» при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» и администрации города.

Площадка, на которой жители смогут не только тренироваться, но и готовиться к сдаче нормативов, располагается в Никольском сквере.

В церемонии открытия принял участие начальник управления по физической культуре и спорту администрации Губкинского Александр Кусенко.

-Наличие такой оборудованной спортплощадки в городе - это большая мотивация для наших жителей к выполнению нормативов комплекса ГТО. В этом году их сдали более 500 жителей. Очень здорово, что площадка находится не в помещении, а в Никольском сквере - это позволит укреплять здоровье ещё и на свежем воздухе, - сообщил чиновник.

На данный момент участники проекта «ГТО Двор» уже тренируются онлайн и готовятся к сдаче нормативов вместе с абсолютным чемпионом России по классическому бодибилдингу Алексеем Шаевым. Проверить свою физическую подготовку можно в более чем 10 видах активностей.

Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку по электронному адресу: gto-dvor@mail.ru. В очном этапе проекта «ГТО Двор» могут принять участие все желающие от 6 до 39 лет при наличии медицинской справки.