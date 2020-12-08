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Собираясь уменьшить процентную ставку по кредитной карте, жительница Муравленко лишилась денег

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Собираясь уменьшить процентную ставку кредитной карты, жительница Муравленко лишилась денег

Собираясь уменьшить процентную ставку кредитной карты, жительница Муравленко лишилась денег

Фото: pixabay.com

В муравленковскую полицию обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 4 декабря потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он предложил увеличить льготный период кредитной карты, имеющейся у заявительницы, а также уменьшить размер процентной ставки. Для этого лишь необходимо сообщить конфиденциальные данные.

Не заподозрив обмана, женщина назвала необходимые сведения, а также коды безопасности, поступающие на мобильный телефон. После этого с ее счета произошло несколько списаний на сумму, превышающую 46 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами и проверять подлинность полученной информации. Злоумышленники под любым предлогом пытаются узнать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, трехзначное число, расположенное на оборотной стороне, коды безопасности из сообщений.

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