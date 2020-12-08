Погода на Ямале на 8 декабря: мороз и солнце

Погода на Ямале на 8 декабря Фото: pixabay.com

Во вторник, 8 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -13, ночью -19. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -14, ночью -22. Ветер 4-6 м/с.

Надым: ясно. Днем -20, ночью -26. Ветер 5-6 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -15, ночью -27. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -18, ночью -25. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -17, ночью -28. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем -13, ночью -17. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -14, ночью -23. Ветер 5-7 м/с.