Салехардскую стелу «Полярный круг» покажут в сериале на ТВ-3

Фото: скриншот из сериала

Жители Салехарда смогут увидеть один из главных символов города - стелу «Полярный круг» - в новом сериале Чангадан, который покажут 7 декабря на канале ТВ-3.

По замыслу сценаристов, сюжет разворачивается вокруг загадочного убийства дочери известного олигарха, произошедшего возле того самого монумента. Кто-то использовал девушку для обряда ритуального жертвоприношения. Дело пытается раскрыть приехавший следователь Максим Покровский. Ему предстоит разобраться в сложном клубке из криминала, корпоративных интриг и мрачных тайн семейства погибшей.

Как утверждают сами создатели, «Мертвое озеро» - это единственная отечественная картина в жанре «нуар» о российском севере.

Сериал покажут на телевидении впервые. Все восемь серий пройдут с 7 по 17 декабря, посмотреть их можно с понедельника по четверг в 19:30.

Также напоминаем, что минувшей осенью Салехард показали в знаменитом трэвел шоу «Орел и решка». Ведущие побывали в чуме, попробовали еду коренных народов, прокатились на оленьей упряжке и пережили множество других незабываемых моментов.